Коронавирус Украина отправила в Италию самолет для эвакуации граждан, что застряли на границе

2020-03-15 17:00 204

Украина в воскресенье, 15 марта, эвакуирует 95 своих граждан из Венеции. Они ранее застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией, когда пытались вернуться в Украину. За ними уже вылетел самолет авиакомпании "SkyUp Airlines".

Об этом сообщает Правительственный портал.

"По инициативе президента Украины Владимира Зеленского и во исполнение решения правительства самолет спецрейса авиакомпании SkyUp Airlines вылетел из аэропорта Борисполь в 16:00. Это только первый борт, который осуществляет эвакуацию украинцев, которые не могут вернуться домой из-за карантина. Он совершит полет по маршруту Киев (Борисполь) - Венеция (аэропорт Марко Поло) - Киев (Борисполь)", - говорится в сообщении.

Медицинский осмотр пассажиров будет осуществляться в Италии до посадки на самолет. Во время полета врачи будут проводить медико-санитарный надзор. По прибытии в Украину все эвакуированные будут обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию (домашний карантин).

"На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на Covid-19", - рассказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

На борту самолета будут находиться сотрудники Центра медицины катастроф. Весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения, говорится в сообщении.

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