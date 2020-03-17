Коронавирус Из Египта эвакуировали семь тысяч украинцев

2020-03-17 19:00 186
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В Египте на карантине в отелях застряли тысячи украинцев. Всех пообещали вернуть домой за три дня.

Из египетских курортов Шарм-эль-Шейх и Хургада во вторник, 17 марта, эвакуировали 7 тысяч украинских туристов, сообщает МИД.

Ранее в ведомстве заверили, что украинцы будут эвакуированы из Египта в течение трех дней.

"За сегодня уже более 7 тысяч граждан Украины вернулись домой: по состоянию на 17:00 6 112 украинских туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и 972 - из Хургады", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что в связи с пандемией украинские посольства и консульства работают в экстренном режиме.

Как известно, с 19 марта Египет закрывает авиасообщение. На момент принятия такого решения в стране находились десятки тысяч украинцев.

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