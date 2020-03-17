Коронавирус Коронавирус: в Черновцах отменили льготы на проезд, чтобы пенсионеры сидели дома

2020-03-17 20:30 75

Городской совет Черновцов придумал, как вынудить пенсионеров соблюдать карантинный режим в виде самоизоляции. Для этого городская власть попросту отменила старикам льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте. Мэр Черновцов Алексей Каспрук заявил, что это - временная мера.

"Это вынужденная ограничительная мера, которая вынудит людей пожилого возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимые для коронавируса, меньше передвигаться по городу, и оставаться дома. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлен после стабилизации эпидемической ситуации" - заявил мэр.

Кроме того, в мэрии создан некий "волонтерский штаб", который будет привлекать волонтеров, общественных активистов, социальных работников, неравнодушных жителей города для доставки на дом продуктов, лекарств, средств гигиены одиноким пожилым людям.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше