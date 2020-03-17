Коронавирус Коронавирус: в Черновцах отменили льготы на проезд, чтобы пенсионеры сидели дома

2020-03-17 20:30 75
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Городской совет Черновцов придумал, как вынудить пенсионеров соблюдать карантинный режим в виде самоизоляции. Для этого городская власть попросту отменила старикам льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте. Мэр Черновцов Алексей Каспрук заявил, что это - временная мера.

"Это вынужденная ограничительная мера, которая вынудит людей пожилого возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимые для коронавируса, меньше передвигаться по городу, и оставаться дома. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлен после стабилизации эпидемической ситуации" - заявил мэр.

Кроме того, в мэрии создан некий "волонтерский штаб", который будет привлекать волонтеров, общественных активистов, социальных работников, неравнодушных жителей города для доставки на дом продуктов, лекарств, средств гигиены одиноким пожилым людям.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Умрут все пенсионеры - глава Минздрава ошарашил украинцев заявлением

2020-03-14 12:30 1056

Разновидности жалюзи: для дома, офиса, декора и защиты

2020-03-13 14:01 714

Новый коронавирус могут переносить домашние животные – ВОЗ

2020-02-27 19:30 903

Части пенсионеров хотят доплачивать по 500 гривен: Гончарук озвучил подробности

2020-02-26 20:00 2019

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине зафиксировано 7 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них 2 летальных

2020-03-17 20:40 30

Коронавирус: в Черновцах отменили льготы на проезд, чтобы пенсионеры сидели дома

2020-03-17 20:30 75

Завтра закроют пассажирское сообщение с Киевом, а иногородних студентов отправят домой

2020-03-17 20:00 102

Приватбанк взвинтил курс доллара до 29,33 грн/$

2020-03-17 19:36 126
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Украине зафиксировано 7 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них 2 летальных 2020-03-17 20:40 30
Коронавирус: в Черновцах отменили льготы на проезд, чтобы пенсионеры сидели дома 2020-03-17 20:30 75
Завтра закроют пассажирское сообщение с Киевом, а иногородних студентов отправят домой 2020-03-17 20:00 102
Приватбанк взвинтил курс доллара до 29,33 грн/$ 2020-03-17 19:36 126

Лента

20:40 В Украине зафиксировано 7 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них 2 летальных
20:37 Утверждено снижение тарифов на отопление
20:30 Коронавирус: в Черновцах отменили льготы на проезд, чтобы пенсионеры сидели дома
20:00 Завтра закроют пассажирское сообщение с Киевом, а иногородних студентов отправят домой
19:36 Приватбанк взвинтил курс доллара до 29,33 грн/$
19:30 Рада ушла на карантин: что успели принять сегодня
19:00 Из Египта эвакуировали семь тысяч украинцев
18:30 Коронавирус: в Днепре на обсервацию отправили 40 артистов оперного театра
18:00 Официальная гривня упала ниже 27 за доллар
17:30 УЕФА потребовал завершить все европейские чемпионаты до конца июня