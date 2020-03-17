Коронавирус Врач прокомментировала вероятность длительного инкубационного периода коронавируса

2020-03-17 22:30 291
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Средний инкубационный период COVID-19 - это 5 дней, 14 дней - это уже крайний период. Об этом рассказала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко в комментарии для УНН.

"Иммунная система разная, я читала, что может быть инкубационный период до 37 дней, но это может быть повторное заражение. Средний инкубационный период - это 5 дней, 14 - это уже крайний период. Если ты не заболел через 14 дней, то 99,9%, что уже не заболеешь", - считает врач.

Она также отметила, что вероятность того, что большинство украинцев уже переболели, не заметив коронавирусной инфекцией или приняв ее за грипп - незначительна.

"Пока мало переболели, это еще первые случаи", - отметила Мироненко.

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