Коронавирус Евросоюз на месяц полностью перекрывает границы из-за коронавируса

2020-03-19 07:20 423
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Страны ЕС поддержали предложение Еврокомиссии за рядом исключений на 30 дней закрыть внешние границы сообщества для иностранцев.  

"Мы получили поддержку от государств-членов ЕС, и теперь в их обязанность входит претворять в жизнь эти меры. Они (страны) заявили, что немедленно сделают это", − заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

 По словам председатели Евросовета Шарля Мишеля, границы будут закрыты для поездок, которые не являются неотложными.

Исключение будет сделано для дипломатов, медработников, исследователей, занимающихся проектами по борьбе с коронавирусом, транспортного персонала, граждан и резидентов ЕС, возвращающихся домой, а также членов их семей.

Первым следствием данной меры станет прекращение выдачи шенгенских виз, по действующим визам в ЕС нельзя будет въехать с туристическими или иными целями, которые не входят в список исключений.

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