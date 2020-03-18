Коронавирус Официально. Евровидение 2020 отменили из-за коронавируса

2020-03-18 20:30 240

Проведение международного песенного конкурса Евровидение 2020, который должен был пройти в Нидерландах, официально отменено.

В 2020 году международный песенный конкурс Евровидение 2020 не состоится. Об этом в среду, 18 марта, сообщили его организаторы.

«С глубоким сожалением вынуждены объявлять об отмене проведения международного песенного конкурса в Роттердаме в 2020 году. В течение последних нескольких неделе мы искали альтернативные варианты проведения конкурса», — сказано в заявлении организаторов.

Также в заявлении сказано, что сейчас вещательные компании и город Роттердам начнут переговоры относительно проведения конкурса в 2021 году.

Напомним, право представлять Украину на международном песенном конкурсе в 2020 году в национальном отборе на Евровидение получила группа GO_A.

Конкурс должен был пройти с 12 по 16 мая. По состоянию на 18 марта в мире зарегистрировано 204 610 случаев заражения коронавирусом, более 8 270 из них стали летальными, и более 82 868 человека уже выздоровели. Вспышки коронавируса COVID-19 зафиксированы в более чем 150 странах.

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