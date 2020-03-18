Коронавирус Европа обошла Азию и лидирует по количеству смертей от коронавируса

2020-03-18 19:00 228
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Европа обошла страны Азии по количеству смертей от коронавируса на более чем 40 человек. По данным мониторинга BNO News, всего в Азии от пневмонии COVID-2019, вызванной коронавирусом, умерло 3384 человека. А в Европе число погибших превысило 3,4 тысячи человек.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч человек. Чаще всего вирус диагностировали в Китае - 80 894 случаев, затем идет Италия - 31 506 случаев и Иран - 16 196 заразившихся.

Напомним, по состоянию на утро 18 марта, в Украине официально зафиксировано 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Двое заболевших скончались.

 

 

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