Коронавирус КГГА организовывает развозку копов, докторов и коммунальщиков по Киеву

2020-03-19 10:41 144
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В Киеве для тех, работа которых сегодня "является особенно важной", городская власть организует развозку к местам работы на период карантина из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Среди тех, кого станут подвозить на работу: доктора, полицейские, работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Других граждан столичная власть призывает оставаться дома.

"Только работники, работа которых сегодня является особенно важной: медики, работники правоохранительных органов, работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, должны работать в штатном режиме. Для них власть организует развозку", - говорится в сообщение.

Ранее украинских автомобилистов призвали подвозить на работу соседей-врачей, которые “так нужны на рабочем месте”, но оказались в трудной ситуации из-за карантина.

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