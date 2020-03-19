Коронавирус Кто будет управлять страной, если Рада и Кабмин не смогут работать из-за коронавируса

2020-03-19 09:40 198

Премьер-министр Украины в связи с ситуацией с коронавирусом в Украине предлагает подготовить закон о передаче полномочий между органами власти. Об этом он заявил на заседании правительства, передаетРБК-Украина.

Денис Шмыгаль поручил Минюсту разработать закон о полномочиях президента вводить чрезвычайное положение, если Верховная рада не может собраться на заседание.

"На тот случай, если Рада будет уже полностью не способна собираться, кто-то в государстве должен объявить чрезвычайное положение", - заявил он.

По его словам, нужно разработать законопроект, который позволит передавать полномочия управлять страной от одного органа власти к другому.

"Мы на самом деле не знаем, какие последствия будут, будет ли Рада заблокирована, или Кабмин, или президент", - добавил премьер.

Напомним, ранее Шмыгаль распорядился разработать сценарии экономических последствий из-за коронавируса.

"Я уже давал распоряжения Минэкономики разработать несколько возможных сценариев экономических последствий для Украины. Сейчас даю такое поручение вновь назначенному министру", - заявил премьер.

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