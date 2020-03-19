Коронавирус Германия перекрыла границы из-за COVID-19 - въезд только по спецразрешению

2020-03-19 13:44 165

Власти Германии из-за пандемии коронавируса COVID-19 ввели пограничный контроль с новыми странами Евросоюза.

Ранее стало известно, что Германия вводит контроль на внутренних границах ЕС с Францией, Австрией и Швейцарией. Теперь к этому списку добавились новые страны – это Италия, Испания, Дания и Люксембург.

"Контроль на внутренних границах с настоящего момента будет также проводиться на прибывающих в Германию самолетах из Италии, Испании, Австрии, Франции, Люксембурга, Дании и Швейцарии", – говорится в сообщении МВД ФРГ.

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Пассажиров без особой надобности, путешествующих в Германию, на границе попросят уехать обратно в страны, из которых они прибыли. Для того, чтобы доказать, что для поездки есть особая необходимость, нужно будет предоставить специальные документы.

"Федеральное министерство внутренних дел просит всех граждан не совершать поездок, которые не являются абсолютно необходимыми", – добавили в ведомстве.

Напомним, в Германии за сутки на 36% возросло число зараженных коронавирусом и превысило 12 тысяч человек.

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