Коронавирус Что показал тест на коронавирус спикера Верховной Рады Разумкова

2020-03-19 11:42 114

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сдал тест для диагностики коронавируса. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в парламенте.

Отмечается, что, согласно результатам тестов, у Разумкова не выявили коронавирус.

"Сегодня уже известен результат теста. Все нормально. Все хорошо. У главы Верховной Рады нет коронавируса", - сообщил источник.

Напомним, ранее в "Слуге народа" заявили, что нардеп Шахов заразился коронавирусом. Сам нардеп сначала опроверг, что заражен коронавирусом, и сказал, что коронавирус в головах тех, кто такое говорит. В Минздраве подтвердили, что нардеп заразился коронавирусом. Позже это сделал и сам нардеп.

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