Что показал тест на коронавирус спикера Верховной Рады Разумкова

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сдал тест для диагностики коронавируса. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в парламенте.
Отмечается, что, согласно результатам тестов, у Разумкова не выявили коронавирус.
"Сегодня уже известен результат теста. Все нормально. Все хорошо. У главы Верховной Рады нет коронавируса", - сообщил источник.
Напомним, ранее в "Слуге народа" заявили, что нардеп Шахов заразился коронавирусом. Сам нардеп сначала опроверг, что заражен коронавирусом, и сказал, что коронавирус в головах тех, кто такое говорит. В Минздраве подтвердили, что нардеп заразился коронавирусом. Позже это сделал и сам нардеп.
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