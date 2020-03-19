Коронавирус Украина вышла на второй уровень передачи нового коронавируса, - Минздрав

2020-03-20 11:16 42
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Украина вышла на второй уровень передачи коронавирусной инфекции – внутригосударственный. 

"К сожалению, мы вышли на второй уровень передачи инфекции - внутри страны", - заявил директор департамента здравоохранения Владимир Колесник на брифинге в Киеве.

Также он отметил, что метод обсервации граждан, которые прибыли из-за границы, уже нецелесообразен.

"Уже местное заражение. Только самоконтроль, самоизоляция и самосознание", - отметил директор департамента здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Черновцах разворачивают пункты санитарного контроля для выборочной проверки транспортных средств, которые прибывают в город.

По состоянию на 19 марта в Украине зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом. В Черновицкой области – 10 случаев (один летальный), в Житомирской - 1 (летальный), в Киевской области – 2, в Донецкой обл. – 1 и в столице Украины – 2 случая.

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