Коронавирус НБУ резко повысил официальный курс доллара на 54 копейки

2020-03-19 23:00 231

Доллар подорожал еще на 54 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,80 гривен за доллар, что на 54 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 20 марта установлен на таком уровне: 27,8025 гривен за 1 доллар (+0,534 грн). При этом курс доллара на 19 марта составляет 27,2685 гривен за 1 доллар.

Напомним, 19 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 40 копеек до 27,81 гривен за доллар, курс в покупке до 27,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 44 копейки до 30,23 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 19 марта справочный курс на уровне 27,79 грн/доллар, повысив его по сравнению с 18 марта (27,24 грн).

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