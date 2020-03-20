Коронавирус В Украине быстро растет число зараженных китайским коронавирусом

2020-03-20 09:40 231
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Как сообщил Минздрав Украины, в Черновцах зафиксировали пять новых случаев коронавируса.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировали пять новых случаев инфицирования.

"Пациенты изолированы, их состояние стабильное", − пожчеркнули в МОЗ.

Таким образом в Украине лабораторно подтверждены 26 случаев COVID-19, из них три закончились смертью.

Коронавирус обнаружили в Черновицкой (15 зараженных), Житомирской (2), Киевской (2), Донецкой (1), Ивано-Франковской (1), Днепропетровской (2) областях и городе Киеве (3). 

Ранее скончались 71-летняя пенсионерка в Житомирской области и 33-летняя женщина в Черновицкой области. 19 марта, стало известно о смерти 56-летней жительницы Ивано-Франковска.

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