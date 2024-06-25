Жизнь В Черновицкой области уклонист попытался ремнем безопасности задушить представителя ТЦК

2024-06-25 11:33

Мужчина, пойманный на попытке незаконного пересечения границы, напал на военных в служебном автомобиле после задержания в Черновицкой области. Об этом сообщает Черновицкий областной территориальный центр комплектования на своей Facebook-странице.

"Направляясь на заднем сиденье служебного автомобиля для уточнения данных совершил нападение на военнослужащих и нанес телесные повреждения, предпринял попытку удушения водителя ремнем безопасности", - пишет ТЦК.

С целью усмирения мужчины была вызвана следственно-оперативная группа. Военным вызвали экстренную медицинскую помощь.

"После совершенного мужчина пытался манипулировать общественным мнением, делая вид пострадавшего, и разместил соответствующее видео в социальной сети", - добавляет ТЦК.

В ТЦК добавили, что военные, которые получили травмы из-за нападавшего, стали в ряды Вооруженных сил Украины еще в начале полномасштабного вторжения российских террористов и проходили службу в десантно-штурмовых войсках. Учитывая состояние здоровья, их перевели в ТЦК и СП.

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