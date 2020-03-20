Коронавирус Италия обогнала Китай по смертности от COVID-19

2020-03-20 14:12 150
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 80 967, из них 3248 пациентов скончались, 71 150 излечились.

Как сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за последние сутки на территории материкового Китая не выявили ни одного случая заражения COVID-19, все 39 новых случаев − ввозные из других стран. Скончались три человека, выздоровели 730 пациентов.

Из 39 ввозных случаев заражения шесть зафиксировали в Пекине, 14 − в провинции Гуандун, восемь − в Шанхае, три − в провинции Фуцзянь, по одному в провинциях Хэйлунцзян, Ляонин, Чжэцзян, Шаньдун, Сычуань, Ганьсу, в городе Тяньцзинь и Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Общее число ввозных случаев заражения достигло 228. Италия обогнала Китай по смертности от COVID-19

Также власти Китая признали ошибкой действия полиции в отношении врача Ли Вэньляна, который одним из первых попытался сообщить о вспышке коронавируса и в итоге скончался от инфекции.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Евросоюзе прекратили выпуск авто из-за пандемии коронавируса

2020-03-20 15:37 60

COVID-19 в Украине: Сколько зараженных и подозрений по областям

2020-03-20 11:42 543

Украина вышла на второй уровень передачи нового коронавируса, - Минздрав

2020-03-20 11:16 273

Не время для встреч: Трамп из-за угрозы заражения отменил саммит лидеров G7

2020-03-20 10:41 216

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Евросоюзе прекратили выпуск авто из-за пандемии коронавируса

2020-03-20 15:37 60

К контролю соблюдения карантина в Украине подключили Нацгвардию

2020-03-20 14:46 129

Италия обогнала Китай по смертности от COVID-19

2020-03-20 14:12 150

Индексация пенсий и тысяча Зеленского - когда украинцам ждать выплат

2020-03-20 13:44 246
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Евросоюзе прекратили выпуск авто из-за пандемии коронавируса 2020-03-20 15:37 60
К контролю соблюдения карантина в Украине подключили Нацгвардию 2020-03-20 14:46 129
Италия обогнала Китай по смертности от COVID-19 2020-03-20 14:12 150
Индексация пенсий и тысяча Зеленского - когда украинцам ждать выплат 2020-03-20 13:44 246

Лента

15:37 В Евросоюзе прекратили выпуск авто из-за пандемии коронавируса
14:46 К контролю соблюдения карантина в Украине подключили Нацгвардию
14:12 Италия обогнала Китай по смертности от COVID-19
13:44 Индексация пенсий и тысяча Зеленского - когда украинцам ждать выплат
видео 13:15 Карантин в Украине: По городам пустили спецавтомобили оповещения
12:43 НБУ пытается устранить дефицит доллара - валюта начала поступать в кассы банков
12:14 В Киеве приняли волевое решение - столица перешла на жесткий чрезвычайный режим
11:42 COVID-19 в Украине: Сколько зараженных и подозрений по областям
11:16 Украина вышла на второй уровень передачи нового коронавируса, - Минздрав
10:41 Не время для встреч: Трамп из-за угрозы заражения отменил саммит лидеров G7