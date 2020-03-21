Украина Новые тарифы на воду в Украине: кто заплатит больше всех в марте

2020-03-21 12:00 336
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Украинцы по-разному будут платить за потребленную холодную воду

Об этом пишет портал 24.

Как известно, недавно в Украине подорожала вода. Но расценки существенно отличаются в регионах.

Отметим, что в марте 2020 года украинцы заплатят больше за потребленную холодную воду, чем в предыдущие месяцы, поскольку в феврале тарифы увеличили во всех городах в среднем на 20-30%.

Согласно новым тарифам, больше всего за потребленную воду заплатят жители Кировоградской области (37,6 грн/куб). А вот дешевле вода обходится жителям Черновицкой области (19,9 гривен).

Что касается расценок, то украинцы на сегодняшний день  платят не столько за саму воду, как за сопутствующие расходы при ее поставке. В структуре тарифа сразу вносят оплату труда и плату за электроэнергию предприятий. А сама стоимость воды составляет лишь немногим более 5% от тарифа.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцам разрешили не платить за коммуналку во время карантина. Как известно, на время карантина поставщики коммунальных услуг не будут отключать потребителей за неуплату счетов. Об этом правительство уже договорилось с облгазами и облэнерго.

Кроме того, в этот период будут отменены штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. Украинцы, у которых возникнут задолженности по платежкам, также не будут терять свои субсидии.

Украинцев также призвали избегать посещения центров обслуживания и банковских отделений, вместо этого оплачивая счета онлайн во время карантина. 

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