Коронавирус Доллар ослабил хватку, гривна рванула вверх: НБУ удивил новым курсом валют

2020-03-21 11:35 732
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Гривна после продолжительного падения по отношению к доллару наконец смогла остановиться и даже немного отыграться

О том, каким будет курс иностранных валют в Украине 21 марта, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Так, по сравнению с предыдущим банковским днем гривне удалось укрепить свою позиции: в субботу ее курс составит 27,73 за доллар.

Официальные курсы валют 21 марта составят:

- 100 долларов США – 27,7386 гривен;

- 100 евро – 29,6359 гривен;

Таким образом, гривна отвоевала у доллара сразу 7 копеек. В то же время, евро вырос на 46 копеек по сравнению с предыдущим днем.

До этого мы писали о том, что пандемия коронавируса COVID-19 уже сказалась на экономике во всем мире.

 В Украине курс доллара пошел вверх, в обменниках началась паника. Экономист Борис Кушнирук рассказал, что с курсом будет дальше и как сильно может упасть гривна.

Отметим, эксперт призвал не слушать пугающие прогнозы о том, что доллар будет по 100 гривен.

"Объективно, если Нацбанк Украины и Офис президента не будут делать глупостей, паника может обвалить гривну до 30-32 гривен за доллар. Но потом гривна все равно будет оставаться в пределах 27-28 гривен за доллар. И это было бы оптимально в нынешних условиях", - считает Кушнирук.

Эксперт пояснил, что монетарная база, которая состоит из наличной гривны вне банков и средств на корреспондентских счетах банков, составляет 463 миллиарда гривен. То есть это - все деньги, которые физически могут быть предъявлены для покупки иностранной валюты.

"Если эти 463 миллиардов гривен разделить на курс - 27 гривен за доллар, то это чуть больше 17 миллиардов долларов. То есть, в принципе, резервов, которые есть в Нацбанке Украины сейчас, достаточно для того, чтобы покрыть весь физически возможный спрос на иностранную валюту гривной", - рассказал эксперт.

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