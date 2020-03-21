Коронавирус В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

2020-03-21 13:00 600
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В Италии за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 627 человек, сообщил глава Департамента гражданской обороны Анджело Борелли, передает Ansa.

Это крупнейшее число жертв за одни сутки в Италии с момента начала распространения коронавируса в стране, отмечает агентство. Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.

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