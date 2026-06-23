Спорт Українські фехтувальники повторили рекорд на чемпіонаті Європи, потрапивши до п’ятірки кращих

2026-06-23 09:25

Збірна України продемонструвала успішний виступ на чемпіонаті Європи-2026 з фехтування, який проходив у французькому Антоні.

Зазначається, що українська команда завершила змагання на четвертій позиції в медальному заліку, отримавши п’ять нагород: одне золото і чотири бронзові медалі.

Італійська команда посіла перше місце із сімома медалями, з яких чотири золоті.

Чемпіонат Європи-2026 з фехтування
Медальний залік

  1. Італія - 7 медалей (4 золоті + 1 срібна + 2 бронзи)
  2. Франція - 10 (3 + 5 + 2)
  3. Угорщина - 4 (1 + 1 + 2)
  4. Україна - 5 (1 + 0 + 4)
  5. Іспанія - 2 (1 + 0 + 1)

За даними Суспільне Спорт, цей підсумок став для України повторенням рекорду за кількістю медалей на чемпіонаті Європи з фехтування. Востаннє українці здобували п’ять нагород на Євро-2005, завоювавши тоді по одному золоту і сріблу, а також три бронзи, і також посіли четверте місце в медальному заліку.

 

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