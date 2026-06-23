Українські фехтувальники повторили рекорд на чемпіонаті Європи, потрапивши до п’ятірки кращих

Збірна України продемонструвала успішний виступ на чемпіонаті Європи-2026 з фехтування, який проходив у французькому Антоні.
Зазначається, що українська команда завершила змагання на четвертій позиції в медальному заліку, отримавши п’ять нагород: одне золото і чотири бронзові медалі.
Італійська команда посіла перше місце із сімома медалями, з яких чотири золоті.
Чемпіонат Європи-2026 з фехтування
Медальний залік
За даними Суспільне Спорт, цей підсумок став для України повторенням рекорду за кількістю медалей на чемпіонаті Європи з фехтування. Востаннє українці здобували п’ять нагород на Євро-2005, завоювавши тоді по одному золоту і сріблу, а також три бронзи, і також посіли четверте місце в медальному заліку.