Украина Праздник 21 марта: что нельзя делать сегодня, все приметы

2020-03-21 10:52 276
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Этот день народ также называл Вербоносицей

Какой сегодня праздник. 21 марта 2020 года все отмечают день весеннего равноденствия, также его называют — весенний солнцеворот. В чем особенность сегодняшнего дня, что можно и что нельзя делать, народные приметы 21 марта - в материале Styler.

Этот день считают настоящим началом весеннего периода. Говорят, что в это время жаворонки возвращаются домой. Этот день посвящается вербе, наши предки верили, что ее ветки могут изгнать из жилища тяжесть. Издревле вербой хлестали тело для легкости. Когда голова болит, то ветку вербы разминали, клали под платок, на голову, и головная боль отступала.

Этот день народ также называл Вербоносицей. Говорят, что если наломать веток вербы с пушистыми "котиками" и принести их в дом, а затем поставить на видном месте, то это принесет удачу. Также наши предки верили, что верба в доме 21 марта приносит здоровье и счастье. Вербные ветки обладают магической силой, они способны очистить дом от всяких бед и прогнать ссоры.

Главные приметы этого дня:

Жаворонки прилетели - будет тепло весной.

Если сегодня тело слегка похлестать вербными веточками, то все болезни уйдут.

Верба в доме прогоняет все плохое, а хорошее призывает.

Нельзя самому вербу сажать - это к смерти и несчастьям.

Приметы на 21 марта говорят, что если сегодня ты увидишь своего любимого человека, то, значит, ваша любовь будет счастливой и крепкой.

Сегодня лучше не строить планы и не начинать новые дела, а то могут не осуществиться.

Что нельзя делать в этот день:

В этот день нельзя думать о плохом и концентрироваться на негативе.

Нельзя выяснять отношения, начинать конфликты — это может разрушить отношения.

В этот день запрещается грустить - иначе весь год будет в тоске.

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