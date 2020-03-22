Коронавирус Коронавирус. Количество заболевших в мире превысило 300 000 - последние данные

2020-03-22 10:04 660

На данный момент во всем мире коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели более 300 000 человек, более 13 000 умерли, более 92 000 выздоровели

Более 300 000 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено в мире на 22 марта. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

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За прошедшие сутки количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло почти на 32 000 и составило 307 278. С начала пандемии умерло от болезни 13 049 человек, за сутки - 1652. Выздоровело 92 373, за сутки - 4121.

Больше всего погибших на данный момент в Италии - 4825 (793 за последние сутки), заболело уже более 53 500, выздоровело - чуть больше 6000. Продолжает ухудшаться ситуация в Испании - там уже 1381 погибший (288 за сутки), всего заболевших - 25 500.

Быстро растет количество заболевших в США, сейчас их уже почти 27 000, но смертность остается сравнительно невысокой - 340 человек. Относительно низкая смертность от заболевания сохраняется в Германии: там выявлено 22 364 случая коронавируса, умерло от болезни 84 человека.

По состоянию на 21:00 21 марта, по данным Минздрава в Украине подтверждено 47 случаев COVID-19, три из них летальные, один человек выздоровел.

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