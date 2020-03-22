Коронавирус Мир накрывает убийственный экономический кризис из-за карантина: Италия приостановила все мощности

2020-03-22 15:00 408
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Карантин из-за коронавируса COVID-19, объявленный правительствами США и стран Европы, может спровоцировать экономический коллапс.

Как пишет The Wall Street Journal, если карантин затянется дольше, чем на одну-две недели, то десятки миллионов американцев потеряют свои рабочие места, поскольку торговля и производство просто прекратятся.

Многие крупные компании могут выдержать всего несколько недель без дохода, но это не относится к миллионам малых и средних бизнесов.

Тем временем в Италии уже остановили производство всего, кроме необходимых товаров.

"Мы объявляем о новом шаге. Мы прекратим всю производственную деятельность на национальной территории, которая не является необходимой и ключевой", – заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте в ходе выступления на телевидении.

Новые ограничения не касаются работы продуктовых магазинов, почтовых отделений, банков и аптек.

По словам Конте, карантин не такая большая жертва по сравнению с тем, что делают врачи для борьбы с коронавирусом.

Итальянский премьер подчеркнул, что пандемия COVID-19 стала для страны самым тяжелым испытанием со времен Второй мировой войны.

в итальянской провинции Пьяченца, которая наиболее пострадала из-за вспышки коронавируса, переполнились крематории. В один из местных крематориев доставляют в среднем 25 гробов в день при том, что там могут принять максимум 12.

Также в сети появились жуткие кадры из охваченной эпидемией коронавируса Италии.

Напомним, по состоянию на утро 21 марта число смертей от коронавируса в Италии достигло 4032 человек. Однако к вечеру страна побила новый антирекорд – скончались 4825 пациентов.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Во время карантина полиция будет патрулировать улицы городов вместе с военными

2020-03-22 14:00 288

В Украине изменили правила оплаты коммуналки на время карантина

2020-03-22 11:25 1389

Ермак объяснил, почему украинцам нужно терпеть дискомфорт из-за карантина

2020-03-22 11:11 282

США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом

2020-03-22 11:01 231

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Мир накрывает убийственный экономический кризис из-за карантина: Италия приостановила все мощности

2020-03-22 15:00 408

Госбюджет Украины будут урезать из-за коронавируса: кого затронут изменения

2020-03-22 14:30 3126

фото Меркель в разгар пандемии коронавируса пошла без маски в супермаркет за вином и туалетной бумагой

2020-03-22 14:00 438

Во время карантина полиция будет патрулировать улицы городов вместе с военными

2020-03-22 14:00 288
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Мир накрывает убийственный экономический кризис из-за карантина: Италия приостановила все мощности 2020-03-22 15:00 408
Госбюджет Украины будут урезать из-за коронавируса: кого затронут изменения 2020-03-22 14:30 3126
фото Меркель в разгар пандемии коронавируса пошла без маски в супермаркет за вином и туалетной бумагой 2020-03-22 14:00 438
Во время карантина полиция будет патрулировать улицы городов вместе с военными 2020-03-22 14:00 288

Лента

15:00 Мир накрывает убийственный экономический кризис из-за карантина: Италия приостановила все мощности
14:30 Госбюджет Украины будут урезать из-за коронавируса: кого затронут изменения
14:00 Во время карантина полиция будет патрулировать улицы городов вместе с военными
фото 14:00 Меркель в разгар пандемии коронавируса пошла без маски в супермаркет за вином и туалетной бумагой
13:45 Дети останутся дома еще на год: в Украине пошли на радикальные меры из-за коронавируса
13:41 Минздрав ввел правила для вернувшихся в Украину
13:32 Сейчас мы все потенциально инфицированы, - главный санврач Ляшко объяснил, зачем носить маску
13:30 Сколько человек заболели коронавирусом в Украине по данным МОЗ на утро 22 марта
13:00 Как с Эболой: в Китае сделали невероятный шаг в войне с коронавирусом
12:30 Эксперт дал прогноз по курсу доллара в Украине