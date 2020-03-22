Коронавирус Мир накрывает убийственный экономический кризис из-за карантина: Италия приостановила все мощности

2020-03-22 15:00 408

Карантин из-за коронавируса COVID-19, объявленный правительствами США и стран Европы, может спровоцировать экономический коллапс.

Как пишет The Wall Street Journal, если карантин затянется дольше, чем на одну-две недели, то десятки миллионов американцев потеряют свои рабочие места, поскольку торговля и производство просто прекратятся.

Многие крупные компании могут выдержать всего несколько недель без дохода, но это не относится к миллионам малых и средних бизнесов.

Тем временем в Италии уже остановили производство всего, кроме необходимых товаров.

"Мы объявляем о новом шаге. Мы прекратим всю производственную деятельность на национальной территории, которая не является необходимой и ключевой", – заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте в ходе выступления на телевидении.

Новые ограничения не касаются работы продуктовых магазинов, почтовых отделений, банков и аптек.

По словам Конте, карантин не такая большая жертва по сравнению с тем, что делают врачи для борьбы с коронавирусом.

Итальянский премьер подчеркнул, что пандемия COVID-19 стала для страны самым тяжелым испытанием со времен Второй мировой войны.

в итальянской провинции Пьяченца, которая наиболее пострадала из-за вспышки коронавируса, переполнились крематории. В один из местных крематориев доставляют в среднем 25 гробов в день при том, что там могут принять максимум 12.

Также в сети появились жуткие кадры из охваченной эпидемией коронавируса Италии.

Напомним, по состоянию на утро 21 марта число смертей от коронавируса в Италии достигло 4032 человек. Однако к вечеру страна побила новый антирекорд – скончались 4825 пациентов.

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