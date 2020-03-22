Коронавирус Во время карантина полиция будет патрулировать улицы городов вместе с военными

2020-03-22 14:00 291
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

На улицы городов выйдут патрули, усиленные военными. Вооруженные Силы Украины будут взаимодействовать с правоохранительными органами в обеспечении общественного порядка во время карантина.

Об этом информирует Минобороны.

Совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка ВСУ в населенных пунктах начнется 22 марта 2020. Как отмечается, они будут взаимодействовать с работниками Нацполиции и военнослужащими Нацгвардии.

Привлеченные к патрулированию военные будут обеспечены средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами.

Также Минздрав сообщает, что в столице заработали мультимедийные билборды с рекомендациями о том, как минимизировать возможность заражения коронавируса.

 


В министерстве в очередной раз напоминают о простых правилах личной гигиены: мыть руки не менее 30 секунд, держать дистанцию в три шага с другими людьми и принимать только термически обработанные продукты.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин ввел в Украине трехнедельный карантин, который продлится до 3 апреля 2020 года. Ряд городов закрыли все места массового посещения, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС, а также ввели режим чрезвычайной ситуации.

По данным Минздрава по состоянию на 21 марта в Украине зарегистрировано 47 случаев COVID-19, из них три - летальные. Один пациент выздоровел. Восемь случаев подтверждены в субботу, 21 марта: семь в Киеве и один на Волыни.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Как с Эболой: в Китае сделали невероятный шаг в войне с коронавирусом

2020-03-22 13:00 507

Киев вводит ограничения при посещении магазинов

2020-03-22 12:00 762

В Украине изменили правила оплаты коммуналки на время карантина

2020-03-22 11:25 1389

Коронавирус. Количество заболевших в мире превысило 300 000 - последние данные

2020-03-22 10:04 750

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Мир накрывает убийственный экономический кризис из-за карантина: Италия приостановила все мощности

2020-03-22 15:00 408

Госбюджет Украины будут урезать из-за коронавируса: кого затронут изменения

2020-03-22 14:30 3132

фото Меркель в разгар пандемии коронавируса пошла без маски в супермаркет за вином и туалетной бумагой

2020-03-22 14:00 438

Во время карантина полиция будет патрулировать улицы городов вместе с военными

2020-03-22 14:00 291
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Мир накрывает убийственный экономический кризис из-за карантина: Италия приостановила все мощности 2020-03-22 15:00 408
Госбюджет Украины будут урезать из-за коронавируса: кого затронут изменения 2020-03-22 14:30 3132
фото Меркель в разгар пандемии коронавируса пошла без маски в супермаркет за вином и туалетной бумагой 2020-03-22 14:00 438
Во время карантина полиция будет патрулировать улицы городов вместе с военными 2020-03-22 14:00 291

Лента

15:00 Мир накрывает убийственный экономический кризис из-за карантина: Италия приостановила все мощности
14:30 Госбюджет Украины будут урезать из-за коронавируса: кого затронут изменения
14:00 Во время карантина полиция будет патрулировать улицы городов вместе с военными
фото 14:00 Меркель в разгар пандемии коронавируса пошла без маски в супермаркет за вином и туалетной бумагой
13:45 Дети останутся дома еще на год: в Украине пошли на радикальные меры из-за коронавируса
13:41 Минздрав ввел правила для вернувшихся в Украину
13:32 Сейчас мы все потенциально инфицированы, - главный санврач Ляшко объяснил, зачем носить маску
13:30 Сколько человек заболели коронавирусом в Украине по данным МОЗ на утро 22 марта
13:00 Как с Эболой: в Китае сделали невероятный шаг в войне с коронавирусом
12:30 Эксперт дал прогноз по курсу доллара в Украине