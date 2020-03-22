Коронавирус Во время карантина полиция будет патрулировать улицы городов вместе с военными

2020-03-22 14:00 291

На улицы городов выйдут патрули, усиленные военными. Вооруженные Силы Украины будут взаимодействовать с правоохранительными органами в обеспечении общественного порядка во время карантина.

Об этом информирует Минобороны.

Совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка ВСУ в населенных пунктах начнется 22 марта 2020. Как отмечается, они будут взаимодействовать с работниками Нацполиции и военнослужащими Нацгвардии.



Привлеченные к патрулированию военные будут обеспечены средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами.

Также Минздрав сообщает, что в столице заработали мультимедийные билборды с рекомендациями о том, как минимизировать возможность заражения коронавируса.



В министерстве в очередной раз напоминают о простых правилах личной гигиены: мыть руки не менее 30 секунд, держать дистанцию в три шага с другими людьми и принимать только термически обработанные продукты.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин ввел в Украине трехнедельный карантин, который продлится до 3 апреля 2020 года. Ряд городов закрыли все места массового посещения, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС, а также ввели режим чрезвычайной ситуации.

По данным Минздрава по состоянию на 21 марта в Украине зарегистрировано 47 случаев COVID-19, из них три - летальные. Один пациент выздоровел. Восемь случаев подтверждены в субботу, 21 марта: семь в Киеве и один на Волыни.