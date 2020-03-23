Коронавирус Мошенничество на COVID-19: В Украине продают фейковые лекарства от коронавируса

2020-03-23 12:16 198
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Минздрав Украины предостерегает от мошенников, которые продают в Сети псевдолекарства от коронавируса. Как известно, лекарства от вирусов в природе не существует.

Более того, даже вакцину от коронавирусной инфекции еще не изобрели. Над этим сейчас трудятся ведущие генетики, вирусологи и эпидемиологи мира.

Тем не менее, в Украине уже нашлись предприимчивые граждане, пытающиеся подзаработать на коронавирусной панике. В сети все чаще появляются рекламные объявления, в которых предлагается приобрести якобы средства для лечения и профилактики коронавируса COVID-19. В отдельных случаях такие псевломедикаменты замечены даже в аптеках.

Минздрав Украины призывает украинцев не доверять этой информации и не покупать сомнительные препараты. 

В случае подтверждения наличия коронавируса лабораторными исследованиями пациенту в изоляции предоставляется симптоматическое лечение.

"Будьте бдительны, не занимайтесь самолечением и при первых симптомах ОРВИ позвоните семейному врачу. Врачи имеют четкий алгоритм действий на все случаи", - говорится в сообщении Минздрава.

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