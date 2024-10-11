ВОЙНА В Украине Вражеские спецслужбы готовят волну фейков о военно-техническом сотрудничестве Украины и Турции

2024-10-11 08:26

Вражеские спецслужбы планируют кампанию по дискредитации военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.



"Предварительно, в конце октября через пропагандистский канал Russia Today российские спецслужбы планируют обнародовать серию дезинформационных материалов о том, как Украина якобы без ведома США осуществляет торговлю оружием с Турцией в интересах турецких частных компаний. В налаживании таких поставок пропагандисты будут обвинять министра обороны Украины", - говорится в сообщении.



В ЦПД отмечают, что россияне будут продвигать версию, что самолеты, доставляющие вооружение и военную технику из Турции в Украину, обратным рейсом перевозят в Турцию списанное, трофейное и другое оружие.



"С помощью этой кампании российские спецслужбы попытаются дискредитировать военно-политическое руководство Украины и разрушить отношения Украины с союзниками", - подчеркнули в ЦПД.