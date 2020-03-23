Коронавирус Потерявших работу из-за карантина от оплаты услуг ЖКХ не освободят

2020-03-25 08:11 315

Кабмин Украины планирует упростить получение субсидий для украинцев, потерявших работу из-за карантина. Решение правительство должно рассмотреть на своем заседании в среду.

"Мы усиливаем социальную защиту граждан, которые сейчас будут без работы или в период карантина потеряют свою работу. Для них упростим порядок предоставления субсидий. Это также будет в этом решении, которое мы планируем вынести в среду на заседание Кабмина", - заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

Напомним, что ранее Кабмин отменил ввозную пошлину и НДС для ряда медикаментов. Для предотвращения распространения коронавируса правительство упростило порядок ввоза товаров медназначения.

По данным на сегодня в Киеве и еще двух областях объявили режим ЧС. Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в столице, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

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