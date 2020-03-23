Коронавирус В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус

2020-03-23 17:30 273

В понедельник, 23 марта, в Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

«Сегодня женщина с подозрением, 65 лет, умерла в областной инфекционной больнице. Из села Чукаловка. Пока что она с подозрением, тесты переданы в Киев», — уточнил он.

Точные результаты будут известны во вторник, 23 марта.

По состоянию на вечер воскресенья, 22 марта, в Украине зафиксировано 73 случая коронавируса. В Киеве заболели 29 человек.

Также случаи коронавируса подтвердили в Днепропетровской (2), Донецкой (1), Житомирской (2), Ивано-Франковской (5), Киевской (5), Львовской (2), Тернопольской (1), Черновицкой (25) и Черкасской (1) областях. Три случая летальны, один человек выздоровел.

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