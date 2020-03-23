Коронавирус Украинцам запретили путешествовать за границу

2020-03-23 18:00 228
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Правительство закрывает аэропорта и вводит запрет на туристические поездки за рубеж.
Кабинет министров запретил с 12:00 вторника, 24 марта, покидать Украину с туристической целью. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграмм.

"Деятельность всех аэропортов, кроме Борисполя, - будет прекращена. Это касается исключительно пассажирских перевозок. Исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказам соответствующих министерств", - написал он.

"Мы понимаем, что решение не популярное и не удобное. Но мы видим, что темпы распространения коронавируса растут. Поэтому должны усиливать ограничительные меры", - добавил премьер.

Отметим, с 22 марта аэропорт Борисполь перевел все чартерные, санитарные, эвакуационные и другие технические рейсы (на прилет) международного сообщения в терминал B.

Таким образом сейчас терминал F работает на вылет, терминал В - на прилет.

Напомним, с 17 марта Украина временно закрыла международное регулярное пассажирское сообщение.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Ермак объяснил, почему украинцам нужно терпеть дискомфорт из-за карантина

2020-03-22 11:11 396

Германия перекрыла границы из-за COVID-19 - въезд только по спецразрешению

2020-03-19 13:44 456

Кабмин компенсирует украинцам часть коммунальных платежей из-за карантина

2020-03-18 18:00 525

Ад на границе, тысячи украинцев не могут попасть домой: что происходит на месте

2020-03-15 17:30 5961

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Коронавирус атаковал боевиков на Донбассе: "выкосит целые участки"

2020-03-23 21:30 747

Более 50 студентов киевского вуза закрыли без еды на карантин в общежитии - преподаватель

2020-03-23 21:30 402

Эксперты рассказали об основных симптомах коронавируса

2020-03-23 21:00 597

Впереди планеты всей: коронавирус продолжает убивать итальянцев

2020-03-23 20:38 99
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Коронавирус атаковал боевиков на Донбассе: "выкосит целые участки" 2020-03-23 21:30 747
Более 50 студентов киевского вуза закрыли без еды на карантин в общежитии - преподаватель 2020-03-23 21:30 402
Эксперты рассказали об основных симптомах коронавируса 2020-03-23 21:00 597
Впереди планеты всей: коронавирус продолжает убивать итальянцев 2020-03-23 20:38 99

Лента

21:30 Более 50 студентов киевского вуза закрыли без еды на карантин в общежитии - преподаватель
21:30 Коронавирус атаковал боевиков на Донбассе: "выкосит целые участки"
21:00 Эксперты рассказали об основных симптомах коронавируса
20:38 Впереди планеты всей: коронавирус продолжает убивать итальянцев
20:23 Сергей Кононенко из ГФС обзавелся "дружбой за деньги"
20:00 Коронавирус "расползается" Украиной: какие области уже заражены
19:00 В Киев прибыл поезд с украинцами из Латвии: в каждом вагоне есть люди с температурой под 40
18:42 В интернете стали продавать пропуски в общественный транспорт Киева
18:30 Карантин в Украине максимально ужесточают с 24 марта: полный список запретов и новых ограничений
18:00 Украинцам запретили путешествовать за границу