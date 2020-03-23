Коронавирус В интернете стали продавать пропуски в общественный транспорт Киева

2020-03-23 18:42 189
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В Киеве мошенники разместили в интернете сообщение о продаже спецбилетов для проезда в столичном общественном транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в понедельник, 23 марта.

"В связи с распространением коронавирусной инфекции в нескольких городах Украины с 23 марта начали действовать ограничения пассажирских перевозок: общественным транспортом разрешено пользоваться только определенным категориям граждан... Этим категориям лиц выдали соответствующие спецбилеты... Злоумышленники, в свою очередь, быстро придумали, как заработать на установленных ограничениях", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на одной из рекламных интернет-площадок неизвестные разместили информацию о продаже спецбилетов для проезда в общественном транспорте Киева.

Полицейские оперативно обнаружили это сообщение и заблокировали его. Также правоохранители провели профилактическую беседу с руководством интернет-ресурса о необходимости блокировки подобных объявлений.

Сейчас специалисты киберполиции устанавливают лиц, причастных к размещению данного сообщения. Также в полиции предупредили, что в период карантина активизировались мошенники.

Злоумышленники пытаются выманить деньги граждан и придумывают различные схемы: продают несуществующие лекарства или вакцины от коронавируса, несертифицированные тесты для его обнаружения и тому подобное.

Правоохранители призвали граждан быть сознательными, осторожными, мыслить критически и сразу сообщать о правонарушениях в полицию.

Напомним, с понедельника, 23 марта, в Киеве из-за пандемии коронавируса полностью остановлен общественный транспорт для обычных граждан. Он перевозит исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города и страны.

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