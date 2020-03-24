Коронавирус Как Германия резко снизила скорость распространения коронавируса

2020-03-25 09:12 372

Жесткое ограничение любых социальных контактов и отмена массовых мероприятий в Германии уменьшило скорость распространения коронавируса , признают в Институте Роберта Коха, передает DW.

"Мы видим тенденцию, что экспоненциальная кривая роста (распространение вируса) несколько снизилась", - заявил руководитель немецкого Института Роберта Коха (RKI) Лотар Уилер (Lothar Wieler).

По его словам, более точную оценку действенности ограничений на передвижение жителей ФРГ, которые действуют уже более недели, можно будет оценить уже 25 марта.

"Но я настроен оптимистично, ведь уже сейчас видно результат этих мер", - добавил руководитель Института Роберта Коха.

Положительным является также и то, что уже более 2,8 тысячи человек в ФРГ выздоровели после болезни COVID-19.

Ряд немецких ученых также обнаружили положительную динамику после введения социальных ограничений для сдерживания коронавируса. Ученые Тобиас Гартль (Tobias Hartl), Клаус Вельде (Klaus Wälde) и Энзо Вебер (Enzo Weber) отмечают, что со времени внедрения этих мероприятий 13 марта количество инфицированных в ФРГ ежедневно в среднем возрастало на 21 процент. До 13 марта эта цифра составляла 27 процентов.

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