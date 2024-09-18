ВОЙНА В Украине Германия даст Украине дополнительные сто миллионов евро "зимней" помощи

2024-09-18 10:29

Германия выделит Украине дополнительные 100 млн евро "зимней" помощи, учитывая то, что не прекращаются российские атаки, направленные против инфраструктуры Украинского государства. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на полях 5-й конференции по поддержке Молдовы в Кишиневе, передает Rheinische Post.



По ее словам, поддержка Украины - это своего рода "поддержка и Молдовы, и европейской демократии в целом".



Бербок отметила, что российский диктатор Владимир Путин имел намерение уничтожить и Молдову.



"Он достиг прямо противоположного результата. Сейчас Молдова, впрочем как и Украина, - кандидат на членство в ЕС. И на данный момент речь идет о предстоящей стабилизации ситуации в стране… Наибольшую обеспокоенность среди местных жителей вызывает то, что если Украина падет, следующей на очереди будет Молдова", - подчеркнула глава немецкого МИД.



