Мир Британия ввела строгий карантин: выходить из дома можно только раз в день

2020-03-24 14:14 105

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина. Ограничительные меры продлятся три недели заявил он в эфире ВВС.

"Сегодня я даю британскому народу очень простое указание − вы должны оставаться дома. Это главное, что мы должны сделать, чтобы остановить распространение болезни между домохозяйствами. Поэтому людям будет разрешено покидать свои дома лишь по весьма ограниченному числу поводов", − подчеркнул глава британского правительства.

Он пояснил, что жители королевства смогут выходить в магазины за самыми необходимыми товарами, причем делать это необходимо как можно реже.

Один раз в день разрешается покинуть дом, чтобы заняться спортом на свежем воздухе. Запрещено собираться группами больше двух человек, если речь не идет о людях, проживающих вместе.

Также разрешено покидать дома по любым медицинским причинам, для поездок на работу и с нее, но только когда это совершенно необходимо и работа не может выполняться из дома.

За соблюдением условий карантина будет следить полиция.

Власти Британии распорядились о немедленном закрытии всех магазинов, которые не торгуют товарами первой необходимости.

Ограничительные меры, по словам премьера, направлены на то, чтобы замедлить распространение заболевания и не допустить перегрузки британских больниц.

Напомним, до объявления национального карантина Великобритания не закрывала свои границы и не ограничивала свободу передвижения граждан внутри страны.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше