Коронавирус В США начали бесплатно раздавать комплекты для тестирования на COVID-19

2020-03-26 15:46 207

В США врачи разработали комплекты для самостоятельного взятия мазка из носоглотки для тестирования на COVID-19.

Как сообщил вице-президент США Майкл Пенс на брифинге в Белом доме, это позволит ускорить процесс тестирования.

"Я рад сообщить, что комплекты для самостоятельного взятия мазка теперь можно получить в клиниках и мобильных пунктах сдачи анализов. Это, конечно, ускорит процесс тестирования, а также снизит риск для врачей", - заявил вице-президент.

Напомним, что ранее в США за два дня удвоилось количество больных COVID-19. В Штатах выявили более 41 тысячи случаев заболевания. Количество умерших приближается к 500.

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