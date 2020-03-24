Коронавирус Covid-19 в ЕС: Ледовый дворец в столице Испании переделали в морг

2020-03-24 12:39 207
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Ледовый дворец в Мадриде будет выполнять функции морга. Сюда свезут тела людей, погибших от коронавируса. Спортивный комплекс площадью почти 2 тыс. квадратных метров оснащён в достаточной степени, чтобы сохранить тела до того, как ими займутся ритуальные службы.

Источники в мэрии Мадрида рассказали агентству Europa Press, что это необходимая мера в условиях «прогрессирующего роста числа погибших и отсутствия у ритуальных служб возможности своевременно проводить погребение». Работники похоронных бюро не готовы к пандемии. У них нет специальных защитных костюмов, поэтому пока они продолжают работать в обычном режиме, занимаясь лишь телами тех, кто умер не от Covid-19.

Ранее павильоны выставочного комплекса IFEMA в Мадриде приспособили для размещения пациентов с коронавирусом, превратив его в крупнейший в Европе полевой госпиталь.

По последним данным, в Испании от коронавируса скончались почти 2200 человек, в основном пожилые люди.

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