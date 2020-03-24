Украина Скандал в Eurolab Пальчевского: Клиника может лишиться лицензии за сокрытие 4 случаев заражения COVID-19

2020-03-24 11:26 525
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Медклиника Eurolab, которая принадлежит известному бизнесмену Андрею Пальчевскому, скрыла от санитарных служб по меньшей мере 4 случая заражения коронавирусом. Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что Минздрав будет лишать лицензий частные клиники за нарушение порядка проведения тестов на COVID-19.

Как сообщил OBOZREVATEL со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, тестирование в Eurolab прошли четверо украинцев, которые недавно вернулись с Куршевеля. По состоянию на 23 марта трое из них находятся в реанимации Александровской больницы, их жизнедеятельность поддерживается аппаратами искусственного дыхания. Вместо центральной референс-лаборатории Киева клиника отправила тесты на анализ в Германию. О положительных результатах немцы проинформировали не только Eurolab, но и санитарные службы Украины.

«Теперь к Пальчевскому много вопросов, ведь все эти селебритис, они публичные и небедные люди, у них охранники, водители, прислуга, дети, и пока Eurolab в течение 4-х дней скрывал данные тестов, многие заражались. Теперь надо проверять десятки людей», — сообщили источники «Обозревателя».

Напомним, ранее журналисты и пользователи соцсетей обрушились на Пальчевского за заработок на панике. Eurolab — первая частная клиника в Украине, которая закупила тесты на Сovid-19. Пользуясь монопольным положением, клиника взвинтила стоимость теста до 16 тыс грн, что эквивалентно более 500 евро. При этом рыночная стоимость таких тестов в мире — порядка 60 евро.

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Украина

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