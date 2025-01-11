Мир Следком Сената США предъявил обвинение швейцарскому банку в сокрытии данных о счетах нацистов

2025-01-11 10:31

Следственный комитет Сената США предъявил обвинение против банка Credit Suisse в том, что тот скрывал важную информацию о счетах нацистов. Об этом свидетельствуют недавно обнаружены документы, сообщает Bild.

Причастность Credit Suisse к нацистам расследует бывший прокурор США Нил Барофски.

"В ходе расследования также были обнаружены счета нескольких сотен предполагаемых нацистских посредников. Эти посредники помогали нацистам прятать золото, скрывать незаконные соглашения по закупке военных материалов, присваивать еврейское имущество... и в целом поддерживать нацистскую военную экономику", - говорится в сообщении.

В Credit Suisse имели счета нацистский банкир и немецкая компания, эксплуатировавшая работу заключенных концлагерей.

По мнению комитета Сената США, в банке знали об этом и скрыли важные документы в ходе предыдущих расследований, особенно в 1990-х гг.

UBS, ставший владельцем Credit Suisse в марте 2023 года, заявил агентству AFP, что стремится обеспечить полную прозрачность.

Credit Suisse в 1998 году вместе с UBS и другими швейцарскими компаниями выплатил 1,25 миллиарда долларов в качестве компенсации жертвам Холокоста.