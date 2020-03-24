Коронавирус Реальное число заболевших коронавирусом в Италии может достигать 600 тысяч - власти страны

2020-03-24 17:00 429
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Реальная цифра больных коронавирусом COVID-19 в Италии может превышать официальные данные в десять раз.

Об этом заявил глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли в интервью газете La Repubblica.

"Соотношение одного подтвержденного заразившегося на 10 невыявленных случаев вполне правдоподобно", – сказал Боррелли.

Также он также не отрицает, что через несколько дней число заразившихся в стране превысит показатели Китая.

В случае, если предположения Боррелли верны, то в Италии число заразившихся уже может превышать 600 тысяч человек. Вчера там официально зафиксировали 63 927 заразившихся пациентов.

В Китае на текущий момент зафиксировано более 81 тысяч заражений.

Напомним, Накануне в Италии вторые сутки подряд зафиксировали снижение количества жертв пандемии коронавируса COVID-19. За минувшие сутки скончался 601 человек, в то время как в воскресенье сообщалось о 652 умерших, а в субботу – о 793 жертвах.

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