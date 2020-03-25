Коронавирус В Китае проснулся хантавирус животных - лекарств и вакцины от него тоже нет

2020-03-25 09:40 546

Пока весь мир пытается противостоять пандемии китайского коронавируса нового типа в самом Китае новый вирус животного происхождения убил человека. Как и в случае с COVID-19 от хантавируса нет ни лекарств ни вакцины. Этот тип вируса убивает, поражая сердце и легкие.

Как сообщает Hlobal Times, медики обнаружили у больного хантавирусный кардиопульмональний синдром. Мужчина ехал в автобусе перед смерту. Специалисты перевели под карантин всех, кто был вместе с ним в салоне — 32 человека.

Упомянутый синдром — респираторная болезнь, которое человек переносит крайне тяжело. Инфекцию переносят грызуны, он распространяется воздухом через их мочу. Лекарств от болезни не разработали.

Симптомы хантавируса схожи с симптомами многих респираторных заболеваний — это головная боль, слабость, кашель, проблемы с пищеварением, рвота.

В Центре по контролю за инфекционными заболеваниями США, риск существует даже в отношении абсолютно здоровых людей.

Впервые человечество столкнулось с хантавирусом во время Корейской войны (1950-1953). Тогда произошла вспышка геморрагической лихорадки. Тогдашняя медицина не смогла идентифицировать вирус, который заразил три тысячи военнослужащих из контингента ООН. У них диагностировали нарушение работы почек и консультант кровотечения. Первое описание сделали лишь в 1970-х годах. Тогда открылся связь между болезнью полевых мышей и лихорадкой. В 1993 году вспышка этого вируса произошла в американском Колорадо. Его жертвами стали несколько индейцев Навахо. Разновидность инфекции, как оказалось, отличался от корейского.

По объяснениям медиков, инфекция распространяется вместе с грызунам, как уже упоминалось. Чаще всего человек подхватывает ее через дыхательные пути. Также возможно поражение через прикосновение к предметам со следами мочи или слюны животных, при их укусах.

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