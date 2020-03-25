Коронавирус Украинцы массово возвращаются из-за границы - уже прибыли почти 80 тыс человек

2020-03-25 11:42 147
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В Украину из-за границы вернулось 78 592 гражданина. Об этом сообщается на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД" в Twitter, которую создало Министерство иностранных дел Украины.

По информации МИД, на карантине в разных странах мира продолжает находиться 152 украинца: в Польше - 106, в Бразилии - 16, во Вьетнаме - восемь, в Германии - семь, в Объединенных Арабских Эмиратах - три, в Молдове, Австралии и США - по два, в Катаре, Китае, на Кубе, в Нидерландах, в Румынии и Черногории - по одному.

От COVID-19 за рубежом проходят лечение -18 граждан Украины: пять - в Германии, четыре - в Доминиканской Республике, по два - в Италии, Польше и в Объединенных Арабских Эмиратах, по одному - в Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах.

Вылечиться от коронавируса за границей удалось шестерым украинцам: четырем - в Японии и по одному - в Италии и Польше. Трое граждан Украины умерли от COVID-19 за рубежом.

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