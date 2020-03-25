Коронавирус COVID-19 мутировал! Обнаружены зараженные двумя штаммами коронавируса

2020-03-26 08:12 234

Согласно международным базам данных, мутация COVID-19, обнаруженная в образце, взятом у этого пациента с двойной инфекцией. Мутировавший коронавирус является более агрессивным, поскольку пациент заразил контактировавших с ним людей именно этим штаммом.

Пациент в Исландии заразился двумя штаммами нового коронавируса, заявил глава биофармацевтической компании deCODEgenetics Кари Стефанссон.

По предварительным данным, второй штамм коронавируса является мутацией первоначальной версии появившегося в китайском Ухане.

Предположительно, мутировавший штамм является более агрессивным, поскольку пациент заразил контактировавших с ним людей именно им.

Согласно международным базам данных, мутация, обнаруженная в образце, взятом у этого пациента с двойной инфекцией, не обнаружена за пределами Исландии.

Напомним, ранее в Исландии из-за распространения коронавируса было введено чрезвычайное положение.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше