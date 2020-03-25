Коронавирус Полиция хочет ввести в Киеве комендантский час из-за угрозы мародерства

2020-03-25 12:43 78

Глава столичного главка Национальной полиции Андрей Крищенко считает, что ограничение выхода на улицу в Киеве в ночное время помогло бы предотвратить мародерство в городе в условиях карантина.

При этом, по его словам, на данный момент на фоне карантина криминогенная обстановка в Киеве не изменилась, сообщает Сегодня.

"Даже есть некоторое снижение уличной преступности", – сказал Крищенко, добавив, что за сутки в городе не было ни одного грабежа, а это происходит крайне редко.

По его мнению, преступники могут воспользоваться тем, что многие предприятия и магазины в столице закрыты в ночное время, и может начаться мародерство.

"И вот тут бы пригодился запрет выхода на улицу в ночное время", - считает Крищенко, отмечая, что усиление карантина вводится в столице не только для изоляции людей, но и для того, чтобы количество преступлений не увеличивалось.

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