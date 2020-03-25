Коронавирус Полиция начала блокировать украинские города из-за эпидемии COVID-19

2020-03-25 12:14 141
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Для недопущения распространения коронавируса в Тернопольской области правоохранители заблокировали шесть населенных пунктов в регионе. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

Геращенко напомнил, что четвертая жертва коронавируса в Украине - 68-летний мужчина из Тернопольской области, контактировал со священником, у которого диагностировали вирус. По данным МВД, всего в регионе со священнослужителем могли контактировать около 500 человек.

"Сам священник находится в реанимации Тернопольской клинической больницы в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи борются за его жизнь. В настоящее время населенные пункты Швейков, Ковалевка и 4 других блокированы полицейскими", - сообщил Геращенко.

Он также добавил, что заблокированные села могут быть очагом распространения вируса, поскольку в этом регионе уже установлено 5 случаев заражения COVID-19.

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