Коронавирус Минздрав пояснил, зачем носить марлевую маску, если от вируса она не поможет

2020-03-26 13:12 360
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Индивидуальные защитные маски нужно носить тем, кто кашляет, или чихает, заявили с МОЗ Украины. Здоровым людям маски носить нужно только в случае, если они оказывают помощь больным с подозрением на коронавирус.

Минздрав Украины разместил в Facebook рекомендации:

здоровым людям носить маску надо, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию SARS-cov-19;

если вы кашляете или чихаете, надевайте маску;

маски является эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.

Также в Минздраве напомнили правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок:

прежде чем надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте;

покройте рот и нос маской и убедитесь, что она плотно прилегает;

не прикасайтесь маски во время ее ношения;

если надо коснуться маски, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком, или тщательно помойте;

если маска станет влажной, замените ее новой;

не используйте маску повторно.

Маску нужно снимать осторожно, сзади, не касаясь основной ее части;

немедленно выбросить ее в закрытый контейнер;

тщательно обработать руки спиртосодержащим антисептиком или помыть с мылом.

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