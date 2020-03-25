Минздрав пояснил, зачем носить марлевую маску, если от вируса она не поможет

Индивидуальные защитные маски нужно носить тем, кто кашляет, или чихает, заявили с МОЗ Украины. Здоровым людям маски носить нужно только в случае, если они оказывают помощь больным с подозрением на коронавирус.
Минздрав Украины разместил в Facebook рекомендации:
здоровым людям носить маску надо, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию SARS-cov-19;
если вы кашляете или чихаете, надевайте маску;
маски является эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.
Также в Минздраве напомнили правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок:
прежде чем надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте;
покройте рот и нос маской и убедитесь, что она плотно прилегает;
не прикасайтесь маски во время ее ношения;
если надо коснуться маски, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком, или тщательно помойте;
если маска станет влажной, замените ее новой;
не используйте маску повторно.
Маску нужно снимать осторожно, сзади, не касаясь основной ее части;
немедленно выбросить ее в закрытый контейнер;
тщательно обработать руки спиртосодержащим антисептиком или помыть с мылом.
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