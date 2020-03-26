Украина Украинцев косит еще один вирус, за неделю заражены более 200 тысяч человек

2020-03-26 09:40 10287

В Украине за прошедшую неделю от гриппа умерли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

"За неделю получено сообщение о двух летальных исходах вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона - 68); ни один умерший не был привит против гриппа", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на отчетной неделе против гриппа вакцинировано 48 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 тыс. 984 лицам.

"По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 20 из 149 образцов материалов определены вирусы гриппа: 7 - типа А(Н1)pdm09, 10 - А не субтипований, 3 - типа B", - добавили в Минздраве.

Только за прошедшую неделю ОРВИ заболели 201 тысяча 591 человек, из них большая половина - дети.

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