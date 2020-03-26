Украина Украинцев косит еще один вирус, за неделю заражены более 200 тысяч человек

2020-03-26 09:40 10287
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

В Украине за прошедшую неделю от гриппа умерли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

"За неделю получено сообщение о двух летальных исходах вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона - 68); ни один умерший не был привит против гриппа", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на отчетной неделе против гриппа вакцинировано 48 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 тыс. 984 лицам.

"По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 20 из 149 образцов материалов определены вирусы гриппа: 7 - типа А(Н1)pdm09, 10 - А не субтипований, 3 - типа B", - добавили в Минздраве.

Только за прошедшую неделю ОРВИ заболели 201 тысяча 591 человек, из них большая половина - дети.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине уже 156 зараженных коронавирусом - за сутки 43 новых случая

2020-03-26 11:15 237

Скандал в Eurolab Пальчевского: Клиника может лишиться лицензии за сокрытие 4 случаев заражения COVID-19

2020-03-24 11:26 945

За сутки в Украине зафиксированы 11 новых случаев заражения коронавирусом

2020-03-24 09:44 606

Украина вышла на второй уровень передачи нового коронавируса, - Минздрав

2020-03-20 11:16 765

Еще новости в разделе "Украина"

После карантина украинцам придется отработать все "прогулы"

2020-03-26 11:42 417

Украинцев косит еще один вирус, за неделю заражены более 200 тысяч человек

2020-03-26 09:40 10287

На Украину надвигается похолодание со снегом: синоптик назвала дату

2020-03-25 20:15 33159

В Запорожье срочно ввели режим чрезвычайной ситуации - уже есть зараженные

2020-03-25 13:16 666
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

После карантина украинцам придется отработать все "прогулы" 2020-03-26 11:42 417
Украинцев косит еще один вирус, за неделю заражены более 200 тысяч человек 2020-03-26 09:40 10287
На Украину надвигается похолодание со снегом: синоптик назвала дату 2020-03-25 20:15 33159
В Запорожье срочно ввели режим чрезвычайной ситуации - уже есть зараженные 2020-03-25 13:16 666

Лента

фото 14:45 Из Польши В Киев прибыли 10 поездов с эвакуированными украинцами
14:11 Лев Лещенко в реанимации с COVID-19 - состояние критическое
документ 13:57 СБУ займется Александром Тимаковым, который разгонял панику о коронавирусе среди одесситов
13:44 Аваков рассказал о комендантском часе и отслеживании нарушителей по мобильному
13:12 Минздрав пояснил, зачем носить марлевую маску, если от вируса она не поможет
12:43 Доллар в Украине снова начал дорожать - сегодня уже курс 28,4 грн
12:16 Сумы в изоляции: власти запретили въезд в областной центр всем иногородним
11:42 После карантина украинцам придется отработать все "прогулы"
11:15 В Украине уже 156 зараженных коронавирусом - за сутки 43 новых случая
10:41 Пасха дома: Зеленеский анонсировал заградительные патрули у церквей