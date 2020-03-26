Коронавирус Сумы в изоляции: власти запретили въезд в областной центр всем иногородним

2020-03-26 12:16 183

Власти Сум с 26 марта ограничили въезд в город для тех, кто не зарегистрирован в облцентре, не имеет здесь недвижимости или не работает в городе.

"Я думаю, то, что мы сделали, это очень правильно. И сумчане с пониманием отнеслись к такому шагу. Жалоб очень мало. Люди понимают ответственность за свое здоровье, здоровье своих родных", - заявил мэр Сум Александр Лысенко, передает Укринформ.

В соответствии с решением, в Сумах появились 6 стационарных контрольно-пропускных пунктов на въездах на территорию города. Работники полиции проводят там опросы пассажиров транспортных средств о месте жительства (регистрации) и месте работы, данные о последних визитах за границу и в другие области Украины и др.

Также на этих пунктах осуществляется контроль температуры тела водителя и пассажиров транспортных средств, санитарный досмотр вещей, багажа, транспортных средств и грузов.

Для того, чтобы въехать в город не сумчан, работающих в городе, их работодатели должны предоставить справки о месте работы.

Накануне в Сумах выявили первый случай коронавируса. Болезнь поразила 49-летнюю женщину, которая ездила в Чехию. В Украину она вернулась 10 марта. 19 марта обратилась к семейному врачу. 23 марта ее госпитализировали в областную инфекционную больницу, а 25 марта Сумской лабораторный центр подтвердил у женщины коронавирус. Накануне в Конотопе от заболевания скончалась 76-летняя женщина. Уже установлено около 30 человек, контактировавших с ней.

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