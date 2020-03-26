Коронавирус Премьер Шмыгаль вмешался в скандал с VIP-палатами для политиков и чиновников

2020-03-26 15:14 468

Премьер Денис Шмыгаль уверяет, что Кабмин не давал никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников.

"Правительство не давало никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников. Учитывая это, обращаюсь к представителям местной власти, в подчинении которых находятся коммунальные медицинские заведения. Призываю, чтобы все ответственные органы на местах проверить информацию относительно выделения отдельных палат и отчитаться", - заявил премьер в Telegram, комментируя сообщения про отдельные палаты для первых лиц государства с охраной.

Шмыгаль считает, что никаких VIP-палат для чиновников быть не может. Палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы.

Напомним, ранее журналисты Bihus.Info сообщили, что располагают приказом департамента здравоохранения КГГА об особых условиях лечения VIP-пациентов. В приказе говорится об особых условиях для пациентов, у которых есть государственная охрана, то есть это топ-чиновники страны. Принимать таких людей якобы могут 17 больниц Киева.

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