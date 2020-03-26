Премьер Денис Шмыгаль уверяет, что Кабмин не давал никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников.
"Правительство не давало никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников. Учитывая это, обращаюсь к представителям местной власти, в подчинении которых находятся коммунальные медицинские заведения. Призываю, чтобы все ответственные органы на местах проверить информацию относительно выделения отдельных палат и отчитаться", - заявил премьер в Telegram, комментируя сообщения про отдельные палаты для первых лиц государства с охраной.
Шмыгаль считает, что никаких VIP-палат для чиновников быть не может. Палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы.
Напомним, ранее журналисты Bihus.Info сообщили, что располагают приказом департамента здравоохранения КГГА об особых условиях лечения VIP-пациентов. В приказе говорится об особых условиях для пациентов, у которых есть государственная охрана, то есть это топ-чиновники страны. Принимать таких людей якобы могут 17 больниц Киева.
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