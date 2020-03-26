Коронавирус Кабмин рекомендует Раде урезать местные бюджеты

2020-03-26 19:30 222
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Правительство предлагает Раде полностью сократить расходы на улучшение соцзащиты педагогов, а также сокращаются субвенции на развитие ОТГ.

Кабинет министров направил руководству ВР предложения об изменениях расходной части госбюджета-2020, которые, в частности, предусматривают сокращение в полном объеме расходов на улучшение соцзащиты педагогов и на создание учебно-практических центров профтехобразования. Об этом свидетельствуют расчеты Кабмина по расходной части госбюджета, которые есть в распоряжении Экономической правды.

В частности, правительство предлагает сократить в полном объеме субвенции местным бюджетам на создание учебно-практических центров современного профтехобразования (в бюджете-2020 на это предусмотрено 259 млн грн).

Также предусматривается сокращение в полном объеме субвенции на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования "Новая украинская школа" (в бюджете на это предполагалось 1,42 млрд грн).

Кроме этого, планируется отмена расходов на субвенцию на улучшение соцзащиты отдельных категорий педагогических работников учреждений среднего образования (в бюджете было предусмотрено 1,553 млрдгрн).

Расчеты по расходной части свидетельствуют о планах сократить в полном объеме субвенции на программу "Способная школа для лучших результатов". Программа предусматривает строительство, реконструкцию и капремонт школ. В бюджете-2020 на это предусмотрено 1,5 млрд грн.

Правительство предлагает рассмотреть вариант перенаправить расходы на Госфонд регионального развития (в размере 7,5 млрд грн) на предотвращение и противодействие коронавирусу в регионах.

Также сокращаются субвенции на развитие ОТГ и на социально-экономическое развитие отдельных территорий.

Кроме этого, предусматривается сокращение в полном объеме расходов на Фонд энергоэффективности (в бюджете на это заложено 1,6 млрд грн).

По итогам заседания лидеров фракций и членов Кабмина глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что ни дата, ни место внеочередного заседания парламента, на котором должны рассмотреть антикризисные законопроекты, пока не определены.

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