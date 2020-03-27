Коронавирус США обошли Китай по числу зараженных - тесты прошли более 500 тыс американцев

2020-03-27 14:14 126

Университет Джонса Хопкинса, сообщил, что число зараженных коронавирусом в США составляет 82 404 человек, что выводит страну на первое место по этому показателю. Ранее лидерство удерживали Китай и Италия.

Как сообщает The Guardian, до этого неизменным лидером по числу инфицированных с начала эпидемии был Китай.

Сейчас он оказался на втором месте - в нем известно о 81 782 случаях заболевания. Следом за ним идет Италия, в которой произошла крупнейшая в Европе вспышка коронавируса. В этой стране COVID-2019 заразились 80 589 человек.

После появления этих данных президент США Дональд Трамп объяснил увеличение числа заразившихся в стране.

“Причина выхода Соединенных Штатов на первое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19 заключается в проведении массового тестирования”, - считает американский лидер.

Сегодня Штаты провели столько тестирований, сколько ни одна страна в мире. По данным проекта Covid Tracking Project, в США сделали гражданам более 519 тысяч тестов на коронавирус.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше