Коронавирус Из Киева уходит единственный эвакуационный поезд в РФ - обратно может не вернуться

2020-03-27 15:35 612

Сегодня, в 18.30 с киевского вокзала отправляется единственный эвакуационный поезд в РФ. Как мы сообщали ранее, в него пустят только граждан РФ.

Билеты на него поступили в свободную продажу, однако закончились в первые 10 минут. Причем продавали их не более чем по 1 билету на человека.

Состав состоит из 18 вагонов и заполнен полностью. По некоторым занным, в Москву отправятся 718 человек.

Как планировалось ранее, этот же состав уже вскоре должен был повезти в обратном направлении украинцев, которые эвакуируются из Москвы в Киев.

Время отправления джанного поезда №4 было запланировано на воскресенье, 7.30 утра.

Однако, эти планы погут быть порушены, поскольку президент Украины Владимир Зеленский лично распорядился полностью перекрыть любое транспортное сообщение страны с зарубежьем.

Кроме того, с 18 марта в Украине официально официально прекращено пассажирское сообщение с заграницей, соответствующее решение было принято Кабмином. Отменены все авиа рейсы, остановлено ж/д и автобусное сообщение.

В итоге вероятны два сценария. Либо указанный поезд не привезет граждан Украины домой. Либо же Укрзализниця фактически нарушит прямой указ действующего президента. тКоторый, к слову, ранее заявлял, что украинцы своих в беде не бросают.

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